В Самаре при загадочных обстоятельствах скончалась семейная пара

В Самаре при странных обстоятельствах скончалась Краснотурьинска Евгения и ее сожитель Владимир в ночь на 18 сентября, "КП-Екатеринбург".

В этот момент в квартире находилась восьмилетняя дочь Евгении от первого брака.

Со слов знакомых, Евгения переехала в Самуру пять лет назад и последнее время жила у мужчины в квартире.

Точную причину смерти пока не установили, она будет известна только после экспертизы.

Подруга девушки отметила, что в последние пару месяцев Евгения не работала, а раньше была поваром в школьной столовой.

Владимир же работал мастером по навесным потолкам. У него не было вредных привычек и хронических заболеваний.

В настоящее время проводится расследование.

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