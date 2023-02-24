24 февраля
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Происшествия

В Санкт-Петербурге неизвестный выстрелил в ОМОНовца

СК РФ проверяет обстоятельства нападения на сотрудника ОМОНа в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Силовики, ОМОН.
Силовики, ОМОН.
22.rosgvard.ru

В центре Санкт-Петербурга вблизи входа в метро на станцию «Гостиный двор» неизвестный мужчина выстрелил в сотрудника ОМОНа. Пострадавшего сотрудника госпитализировали. По информации СМИ, он получил тяжелое ранение в живот.

Подозреваемого, мужчину 1972 г.р., удалось задержать.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ). По этой статье нападавшему грозит от 12 до 20 лет колонии, либо пожизненное лишение свободы.

Ранее стало известно, в чем обвиняют лидера алтайских «афганцев» Сергея Завалихина.

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