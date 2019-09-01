Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 сентября 18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Саратове отец убил своего грудного младенца с врожденной патологией

38-летний житель Саратова подозревается в том, что он зарезал свою двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию. Информацию публикует Regnum со ссылкой на местный следком.

Младенец. Ребенок.
Младенец. Ребенок.
СС0

В следственном комитете полагают, что преступление отец девочки совершил так. Днем 31 августа 26-летняя мать девочки ушла в магазин.

Мужчина остался вместе с двухлетним сыном и грудной дочерью — ей исполнилось всего два месяца. У девочки были проблемы со здоровьем из-за врождённой патологии, но характер заболевания не сообщатся.

Отец взял переноску с младенцем. Поднялся на чердак. И зарезал своего ребёнка. Мужчину задержали. По последним данные, уже возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство малолетнего. Если вина отца будет доказана, он может получить пожизненный срок.

Криминал. Нож. Убийство.
Криминал. Нож. Убийство.
СС0

ИА «Регион 64» рассказало, как стало известно об этом жутком происшествии. 31 августа семью пришли навестить сотрудники органа опеки. Мужчина признался им, что сделал: он сказал, что девочка тяжело дышала, поэтому он «ножом облегчил ей дыхание».

Услышав признание, сотрудник опеки вызвали полицию. Тело убитого младенца обнаружили на чердаке дома. А двухлетнего сына этого мужчины изъяли из семьи и отвезли в детскую больницу. Медики выявили у него ОРВИ.

31 августа также выяснилось, что 28-летняя мать годовалого ребенка из Башкирии задушила его — женщина сама призналась в убийстве.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость