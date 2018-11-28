В Саратове задержали за коррупцию главу регионального МЧС

В Саратове задержали начальника Главного управления МЧС, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства. Генерал-майора Игоря Качева подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями по госконтрактам.

По информации издания, Качева задержали сотрудники Главного управления собственной безопасности МЧС в рамках мероприятий по пресечению коррупции. Факт злоупотребления полномочиями по госконтрактам подтвердился в ходе проверок совместно с УФСБ по Саратовской области.

Ранее о задержании Качева сообщил депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко, однако до последнего времени официального подтверждения этой информации не было. Редакции ИА «Версия-Саратов» удалось дозвониться до Качева, но он ответил коротко: «Сейчас не могу, позже». После стало известно, что вместе с генерал-майором задержали и его заместителя — полковника Алексея Власова, который курирует противопожарную службу. По данным издания «Новости Саратова», генерал дал признательные показания.

«Версия-Саратов» пишет, что год назад у Игоря Качева уже проводили обыски. На днях вынесли приговор его подчиненному — бывшему начальнику одного из отрядов Федеральной противопожарной службы Сергею Байкову. Он оставил сотрудников без 340 тысяч рублей, которые должны были выдать в качестве премий. Также год назад в сборе денег с подчиненных уличили 34-летнего начальника финансово-экономического отдела ГУ МЧС региона Рушана Юсупова. Он оставил сотрудников без премий ко дню спасателя на сумму 800 тысяч рублей.

Игорь Качев возглавляет саратовский главк МЧС больше пяти лет. В пожарной службе он с 1991 года, награжден множеством ведомственных наград.