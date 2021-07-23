В селе Сукко задремавший пенсионер вылетел на тротуар и сбил трех детей и трех взрослых

В Краснодарском крае пенсионер уснул за рулем автомобиля и на тротуаре сбил шестерых человек, сообщает Mash .

ДТП произошло в селе Сукко — курорт недалеко от Анапы, расположенный на берегу Черного моря.

«Toyota RAV4 вылетела на тротуар и сбила троих детей и троих взрослых», — рассказали в паблике.

Полиция Анапы проводит проверку по факту ДТП. По предварительной версии, 66-летний водитель уснул за рулем



Пострадали три ребенка — три, восемь и девять лет.

«Чудом все пострадавшие остались живы, их экстренно госпитализировали. Сейчас они находятся в нормальном состоянии», — уточняет Mash.

Ранее в Барнауле водитель-нарушитель устроил жесткое ДТП и сбил подростка.