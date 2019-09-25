В сети появилось видео паники с места ЧП с Boeing в Барнауле

В интернете опубликовали видео из барнаульского аэропорта, где экстренно эвакуировали пассажиров Boeing 767. На кадрах паника, крики и плач детей. Самолет совершил жесткую посадку, произошло возгорание стойки шасси.

Видео, снятое очевидцем, появилось в группе «Инцидент Барнаул». Один из комментариев под постом оставила девушка, которая уверяет, что была на борту. С ее слов, пострадавшие есть — как минимум пять человек с ушибами и переломами. Вероятно, травмы они могли получить при эвакуации.

«Нахожусь в аэропорту, здесь куча скорых, у меня на этом рейсе были родители, сейчас с пассажирами работают скорые, потому что есть люди, которые сломали ноги, когда эвакуировали с их самолёта», — пишет другой барнаулец.

Что случилось с Boeing 767 в Барнауле?

Данные о жесткой посадке самолёта Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул, поступили в МЧС в 21:21.

Произошло возгорание стойки шасси. Все 334 пассажира и 10 членов экипажа эвакуированы. Возгорание ликвидировано.

Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Работает оперативный штаб. На место выехали психологи.