В сети появилось видео паники с места ЧП с Boeing в Барнауле

Видео, снятое очевидцем, появилось в группе «Инцидент Барнаул». Один из комментариев под постом оставила девушка, которая уверяет, что была на борту. С ее слов, пострадавшие есть — как минимум пять человек с ушибами и переломами. Вероятно, травмы они могли получить при эвакуации.
«Нахожусь в аэропорту, здесь куча скорых, у меня на этом рейсе были родители, сейчас с пассажирами работают скорые, потому что есть люди, которые сломали ноги, когда эвакуировали с их самолёта», — пишет другой барнаулец.
Что случилось с Boeing 767 в Барнауле?
Данные о жесткой посадке самолёта Boeing 767 сообщением Камрань — Барнаул, поступили в МЧС в 21:21.
Произошло возгорание стойки шасси. Все 334 пассажира и 10 членов экипажа эвакуированы. Возгорание ликвидировано.
Погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Работает оперативный штаб. На место выехали психологи.
Работает «телефон доверия» ГУ МЧС России по Алтайскому краю, тел. 8-(3852)-65−82−19.
Для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим будет организована работа «горячей линии» 8 (385−2) 20−20−79.