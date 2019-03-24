В Шерегеше спасатели снимали десятки туристов со сломанной канатной дороги

23 марта в Шерегеше во время подъема сломалась канатная дорога и более 30 туристов оказались заблокированными, сообщает «КП на Кузбассе». Спасательная операция длилась более трех часов.

Как сообщили очевидцы, ЧП произошло в десятом часу утра. Из-за неполадок в работе канатной дороги «Комсомолка» 38 человек не могли самостоятельно покинуть кресла из-за большой высоты.

Вызволением туристов занимались три бригады спасателей около трех часов. Поочередно они спускали вниз каждого из туристов при помощи спецоборудования.

«Спасатели сработали быстро и четко, — сообщает горнолыжная компания „Каскад“. — 38 пассажиров сняли с кресел в течение установленного регламентом спасательных работ времени: оно составляет четыре часа. В 13:13 спасательная операция была завершена».

В причинах ЧП будет разбираться специально назначенная комиссия. Пострадавших нет, однако многие отметили, что провести столько времени на высоте довольно страшно.