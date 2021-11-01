В шоу «Мужское / Женское» обсудили пропажу 18-летней матери из Алтайского края

Героями очередного выпуска программы «Мужское / Женское» на Первом канале стали родные и знакомые 18-летней жительницы Алтайского края Евгении Парубовой, которая пропала ночью 10 сентября.

В эфир выпуск вышел 1 ноября. Мать девушки уверена, что ее дочь убили. Она обвиняет в этом семью сожителя Евгении Ивана Бусыгина, к которому она переехала вместе с годовалым сыном незадолго до пропажи.

Сам сожитель и его знакомые утверждают, что девушка всегда вела себя очень странно, долго «залипала в телефон», с кем-то переписывалась.

Ведущие шоу Александр Гордон и Юлия Барановская выясняли, кому выгодно исчезновение молодой матери и что произошло той ночью.

Как ранее писал altapress.ru Евгения Парубова, проживающая на станции Баюново в Косихинском районе, пропала ночью 10 сентября. Деньги, телефон и документы она не взяла, когда вышла из дома.

Возбуждено уголовное дело.