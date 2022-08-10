В Сибири бывшую сотрудницу полиции осудили за разбой вместе с подельниками

Суд вынес приговор 32-летней бывшей сотруднице одного из отделов полиции Кемерово и 38-летнему местному жителю. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

«В 2018 году следователь, злоупотребляя должностными полномочиями, получила доступ к анкетным данным бизнесмена и сведениям о принадлежащем ему имуществе. После чего она передала информацию знакомым, с которыми договорилась о разбойном нападении на предпринимателя», — рассказали в ведомстве.

Всего в сговоре было три человека — женщина и двое мужчин 31 и 35 лет. Подельники экс-полицейской в течение длительного периода времени следили за коммерсантом. Затем они приобрели поддельные удостоверения сотрудника ФСБ и полиции. Следователь им помогла и подсказала, где они могут купить наручники и маску.

В апреле 2019 года, представившись сотрудниками правоохранительных органов, они посадили потерпевшего в свой автомобиль. Там надели на него наручники и маску на голову. Бизнесмена отвезли в гаражи и, угрожая пытками, требовали деньги.

В итоге, преступники забрали у предпринимателя 475 тысяч рублей и выяснили, где у него хранится 20 тысяч евро. Осужденные вывезли потерпевшего на кладбище, где один из них удерживал его, пока второй ездил за валютой. Получив деньги, они с места преступления скрылись, а потерпевший обратился в полицию.

При расследовании этого дела «всплыл» еще один эпизод. Следователь с 31-летним знакомым убедили местную жительницу, что за денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей они помогут ей вернуть 200 тысяч рублей, которые она дала в долг знакомому. Однако свои обещания они не выполнили.

Всех причастных к разбойному нападению установили. Женщину проговорили к 10 годам колонии общего режима, а мужчину к 9,5 годам в колонии строгого режима. Второй мужчина, который сотрудничал со следствием, получил 7 лет строгого режима.

Ранее троих участников запрещенной в России террористической организации осудили в Новосибирске.