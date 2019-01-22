В Сибири 400 человек не смогли улететь на Пхукет из-за поломки Boeing

22 января в Иркутске задержали самолет авиакомпании Nordwind, который должен улететь на Пхукет (Таиланд) с 400 пассажирами, 60 из них — дети. Причина отмены рейса — помпаж (срывной режим работы) двигателя.

Лайнер уже выехал на рулежную дорожку и начал разгон, как пассажиры услышали хлопок. После этого разгон прекратился, а самолет укатили на стоянку, пишет «МК».

Через три часа пассажирам сообщили, что они должны покинуть борт. Местные жители отправились по домам, а иногородних пассажиров разместили в гостиницах.

Вылет рейса запланирован на 19:00. За пассажирами прилетит резервный борт авиакомпании из Ростова-на-Дону.

Неисправный самолет будут ремонтировать в Иркутске.

Сибирское приключение

Ранее сообщалось, что в ноябре 2018 года в Иркутске «застряли» три самолета AirFrance.

11 ноября Boeing-777 AirFrance, следовавший по маршруту Париж — Шанхай, находясь у границы России и Монголии, запросил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов. Борт направили в аэропорт Иркутска. Посадка прошла благополучно, никто из 264 пассажиров и 18 членов экипажа не пострадал.

12 ноября в Иркутск прибыл резервный борт AirFrance с 15 членами экипажа — чтобы доставить пассажиров в Шанхай. Однако самолет не смог улететь утром 13 ноября из-за отказа гидросистемы — по предварительным данным, в один из агрегатов на 20-градусном морозе попала жидкость.

AirFrance отправила из Парижа второй резервный борт, который утром 14 ноября вылетел с пассажирами из Иркутска и спустя 3,5 часа благополучно приземлился в аэропорту «Пудон» Шанхая.

Пассажиры AirFrance почти трое суток провели под охраной пограничной службы в гостиницах Иркутска, не имея возможности их покинуть из-за отсутствия российских виз. Известно, что среди пассажиров была команда арт-директоров французского дома моды Louis Vuitton.

Застрявшие в Сибири иностранцы предпочитали пить французское вино в китайском ресторане «Пекинская утка». Налегали на борщи и котлеты. Проживали, в основном, в гостинице «Ангара».