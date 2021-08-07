В Сибири детского психиатра обвиняют в изнасиловании пациентки-школьницы

По сообщениям в СМИ, мать пострадавшей девочки рассказала, что 30-летний врач-психиатр из местной государственной больницы изнасиловал ее дочь на пляже в Бердске 4 августа.
Девочка была его пациенткой, отмечают издания.
«По факту произошедшего следственными органами СК России по Новосибирской области возбуждено и расследуется уголовное дело. Минздрав Новосибирской области и Бердская городская больница готовы оказать все необходимое содействие для максимально объективного расследования произошедшего», — сообщили в областном Минздраве.
Также сообщается, что министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов взял ситуацию на личный контроль.
Ранее в Сибири директора детского интерната задержали за сокрытие изнасилований.