В Сибири директора детского интерната задержали за сокрытие изнасилований

В Иркутске возбудили дело в отношении директора центра помощи детям, которая скрывала информацию о насилии, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 12-летний воспитанник изнасиловал малолетнего ребенка — об этом узнала директор центра.

«Укрыв факт совершения преступления, она не сообщила в правоохранительные органы, а лишь организовала проведение внутреннего служебного расследования в учреждении. Директор явно превысила свои должностные полномочия, что повлекло совершение иного тяжкого преступления», — рассказали в ведомстве.

Директора задержали, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.

12-летнего подростка отправили на обследование в психбольницу.



Как уточняет «Сибирь.Реалии» (признана иностранным агентом), речь идет о «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутск».

Несколько воспитателей интерната подтвердили изданию, что один из подопечных насиловал мальчиков 3−7 лет. Об этом рассказали директору, но реакции не последовало.

Ранее сообщали про учительницу из Якутии, которая скрыла многократные изнасилования школьницы, просившей о помощи.