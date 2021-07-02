В Сибири директора детского интерната задержали за сокрытие изнасилований

По версии следствия, 12-летний воспитанник изнасиловал малолетнего ребенка — об этом узнала директор центра.
«Укрыв факт совершения преступления, она не сообщила в правоохранительные органы, а лишь организовала проведение внутреннего служебного расследования в учреждении. Директор явно превысила свои должностные полномочия, что повлекло совершение иного тяжкого преступления», — рассказали в ведомстве.
Директора задержали, следствие решает вопрос об избрании меры пресечения.
12-летнего подростка отправили на обследование в психбольницу.
Как уточняет «Сибирь.Реалии» (признана иностранным агентом), речь идет о «Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутск».
Несколько воспитателей интерната подтвердили изданию, что один из подопечных насиловал мальчиков 3−7 лет. Об этом рассказали директору, но реакции не последовало.
Ранее сообщали про учительницу из Якутии, которая скрыла многократные изнасилования школьницы, просившей о помощи.