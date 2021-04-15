Учительница скрыла многократные изнасилования школьницы, просившей о помощи

В Якутии суд рассматривает дело в отношении педагога, которая скрыла информацию об изнасилованиях в течение года 16-летней ученицы, сообщает республиканский СК.

Накануне суд отправил 39-летнего насильника — дядю девушки — в колонию строгого режима на 17 лет.

«С августа 2019 года по июнь 2020 года совершал изнасилования своей 16-летней племянницы, при этом угрожал убийством, если девочка расскажет», — рассказали в ведомстве.

Девушка не выдержала и сообщила супруге насильника, которая обо всем рассказала ее матери. После этого мужчину задержали.

Примечательно, что в ходе следствия выявили факт халатности со стороны учительницы школы, где обучалась девочка.

«Школьница сообщала о преступлениях, однако хода ее информации дано не было. Следователи возбудили и расследовали в отношении педагога уголовное дело о халатности. В настоящее время оно находится на рассмотрении в суде», — сообщили в СК.

Стоит отметить, что не все педагоги проявляют черствость. К примеру, в Рубцовске излишнее усердие учителя и завуча обернулось смертью 12-летней девочки.