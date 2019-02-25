В Сибири ехавшие на машине ГИБДД преступники обстреляли автомобили и убили парня

В Иркутской области задержаны трое мужчин, они подозреваются в убийстве жителя Красноярска и нападении на его подругу.

«Троица» расстреливала автомобили под Братском и передвигались на машине ГИБДД.

В ночь на 23 февраля трое мужчин остановили машину LADA Priora на трассе Красноярск — Братск. Они заставили выйти из машины жителя Красноярска, его девушку и ехавших с ними друзей, сообщается в паблике «Инцидент.Иркутск». Красноярца убили на месте, девушку ранили ножом.

«Один убитый, есть одна <пострадавшая> девушка, которая получила ножевое ранение. Подозреваемые задержаны. Трое мужчин в состоянии алкогольного опьянения… перегородили дорогу, забрали машину, причинив ранения <людям, которые в ней находились>", — сказал собеседник ТАСС.

Как пишут в паблике, 22 февраля трое тех же молодых людей и еще один неизвестный обстреливали из охотничьего ружья автомобили на дорогах в поселке Прибрежный Иркутской области.

Подозреваемые до того, как угнать LADA Priora, передвигались на ВАЗ-2105, который «принадлежит ГИБДД Братска и по документам давно утилизирован», утверждают источники паблика.

Подозреваемых задержали в районе села Кузнецовка. К тому времени они уже угнали новую машину — у таксиста, пишет Тайга.инфо. Перестрелка произошла между ними и сотрудниками полиции, перекрывшими дорогу.