В Сибири играющий мальчик застрелил своего одноклассника

Уголовное дело возбудили против мужчины, допустившего небрежное хранение оружия, из которого застрелили ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Инцидент произошел в мае этого года в Лесосибирске.

10-летний мальчик позвал в гости своего одноклассника. Они пошли в гараж, где в заряженном состоянии хранился охотничий самозарядный карабин.

Оружие принадлежало отцу мальчика, который хранил ключ от сейфа с оружием на гвозде в стене непосредственно рядом с сейфом.

В результате мальчик открыл сейф, и показывая своему другу охотничий карабин, выстрелил в него, попав в живот. Пострадавшего ребенка отвезли в фельдшерский пункт, где он и скончался.

Против отца, владельца оружия, возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 224 УК РФ (небрежное хранение огнестрельного оружия). По этой статье ему грозит ограничение свободы на срок до 1 года или арест до 6 месяцев.

Ранее в Сибири взяли под стражу мужчину, стрелявшего в 12-летнюю девочку.