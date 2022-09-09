11 сентября
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Происшествия

В Сибири взяли под стражу мужчину, стрелявшего в 12-летнюю девочку

В Абакане возбудили уголовное дело против мужчины, стрелявшего из пневматического оружия по малолетней девочке, сообщает пресс-служба ГСУ СКР по региону.

Задержанный в наручниках.
Задержанный в наручниках.
pexels.com

В августе этого года девочка ушла в магазин вместе со своей подругой. По дороге она почувствовала резкую боль в области правого бедра.

Осмотревшие ее врачи зафиксировали ранение от пневматического оружия.

Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. На допросе мужчина заявил, что будучи пьяным, решил проверить дальнобойность своего пневматического оружия.

Суд заключил злоумышленника под стражу на два месяца, до 31 октября. Против него возбудили дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Мужчине грозит до 7 лет колонии.

Ранее на Алтае заключили под стражу отчима, проломившего череп трехлетней девочке.

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