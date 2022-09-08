11 сентября
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Происшествия

На Алтае заключили под стражу отчима, проломившего череп трехлетней девочке

В Республике Алтай 33-летнего жителя села Кокоря Кош-Агачского района заключили под стражу, сообщили в региональном управлении СК.

Насилие над детьми. Маленькая девочка.
Насилие над детьми. Маленькая девочка.
СС0

Напомним, ночью 5 сентября пьяный мужчина избивал свою сожительницу, пока она не убежала из дома. Он решил позвать ее обратно своеобразным способом: трижды ударил трехлетную девочку головой о землю, пока не разбил ей череп.

После этого подозреваемый положил ребенка в кроватку и скрылся.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2, пункт «б» ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего»).

Ему грозит срок до восьми лет.

Ранее стало известно, что жительница Барнаула 20 лет терпела побои от мужа.

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