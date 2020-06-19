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19 июня
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Происшествия

В Сибири 12-летнего мальчика подозревают в убийстве ребенка

В Красноярске 12-летнего подростка подозревают в причастности к гибели шестилетнего мальчика. Тело ребенка было обнаружено в протоке реки Енисей, сообщает ТАСС со ссылкой на Следственный комитет.

Енисей, между Абаканом и Красноярском, 1993 г.
Енисей, между Абаканом и Красноярском, 1993 г.
fishki.net

Сообщается, что шестилетний мальчик пропал в Красноярске 1 июня, уйдя с детской площадки. Его тело обнаружили в протоке Енисея на острове Татышев.

По предварительной версии следствия, 1 июня подросток и ребенок вместе пошли на остров Татышев, расположенный примерно в 4 километрах от их дома. По пути между ними произошла ссора, и старший приятель толкнул мальчика. Тот поскользнулся и упал в воду, а подросток покинул место происшествия.

Следователи опросили более 20 свидетелей и очевидцев и исследовали около 80 гигабайт информации с уличных камер видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

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