Мужчина для убийства соперника сделал самодельный арбалет, но пришлось использовать брата, обрез и молоток

В Красноярском крае под суд отправится мужчина, который разработал самодельный арбалет для убийства своего соперника. После того, как это не помогло, он привлек к убийству своего брата. Об этом сообщает ГСУ СК России по региону.

По версии следствия, в 2020 году мужчина, желая создать семью, нашел в Интернете свою давнюю возлюбленную. После переписки с ним, женщина развелась со своим супругом и вскоре переехала вместе с детьми жить к мужчине из Курской области в Красноярский край.

Осенью 2020 года бывший муж приехал к женщине, чтобы уговорить ее вернуться к нему. Получив отказ, мужчина выследил соперника и вступил с ним в конфликт. Не добившись желаемого результата, мужчина уехал обратно в Курскую область.

Злоумышленник решил убить мужчину. Для этого обвиняемый изменил внешность, сделал автоматическую арбалетно-пружинную систему из шести стрел, которую встроил в пассажирское сиденье автомобиля и вернулся обратно в Красноярский край.

На протяжении нескольких дней мужчина проживал в автомобиле и следил за потерпевшим.

Летом 2021 года обвиняемый подъехал на автомобиле к потерпевшему и предложил довезти до дома. Мужчина согласился, так как из-за измененной внешности не узнал злоумышленника. После того, как потерпевший сел на пассажирское сиденье обвиняемый привел в действие устройство из которого только одна стрела ранила мужчину.

Несмотря на ранение четырехгранным наконечником стрелы с зазубринами, потерпевшему удалось покинуть автомобиль. После этого завязалась драка, в ходе которой обвиняемый несколько раз ранил ножом потерпевшего и скрылся с места преступления. Однако благодаря своевременно оказанной помощи раненый мужчина остался жив.

Узнав о том, что соперник выжил, обвиняемый осенью 2021 года вновь решил совершить его убийство.

Теперь злоумышленник решил привлечь к расправе своего родного брата. В октябре 2021 года братья на автомобиле приехали из Курской области в город Красноярск, где приобрели другой автомобиль.

Подозреваемый указал брату на потерпевшего, показал места, где тот живет, работает, работы и маршруты передвижения. После этого он вернулся в Курскую область, чтоб обеспечить себе алиби.

Утром 27 октября 2021 года брат обвиняемого выследив мужчину его в безлюдном месте на пустыре и попытался выстрелить из обреза. Потерпевший заметил нападавшего и стал сопротивляться. Завязалась драка, в ходе которой злоумышленник схватил выпавший из его сумки молоток и множество раз ударил мужчину по голове. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Братьев задержали в Курской области и этапировали в Красноярк.

Сейчас следователи завершили расследование уголовных дел против братьев и передают материалы в суд.. В зависимости от роли каждого им, предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч. 3 ст. 33, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства с целью сокрытия другого преступления), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с целью сокрытия другого преступления).

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