В Сибири мужчина получил удар в голову от коллеги, а затем лег спать и умер

В Новосибирске возбудили уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

По версии следствия, обвиняемый купил у 31-летнего потерпевшего телефон, при условии сохранения купли-продажи в тайне. Однако на предприятии это всё же стало известно коллегам. После этого, 23 июня, мужчины встретились вечером на улице, и вскоре поссорились.

Фигурант по делу нанес потерпевшему один удар в голову. После удара продавец телефона смог дойти домой, лег спать, но утром уже не проснулся.

Сотрудники правоохранительных органов вскоре задержали обвиняемого и заключили под стражу. Ему предъявлено обвинение по ч.4 ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Своей вины он не признал.

Ранее в Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины, который одолжил злоумышленнику деньги.