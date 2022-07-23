В Сибири полицейские поймали должника, убившего своего кредитора

В Новосибирске полицейские задержали подозреваемого в убийстве 32-летнего мужчины, который одолжил злоумышленнику деньги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по области.

Как сообщают правоохранители, задержанным оказался 22-летний местный житель, который занял у потерпевшего некоторую сумму денег. 23 июня они встретились, после чего они поссорились на почве возврата денег. После словесной перепалки, подозреваемый хаотично нанес своему кредитору множество ударов, от чего тот вскоре скончался.

После оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника, который вскоре дал признательные показания.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 15 лет колонии.

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