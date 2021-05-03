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Происшествия

В Сибири на крупной взятке поймали крупного начальника ФСИН

По подозрению в коррупции арестован заместитель начальника управления собственной безопасности ГУФСИН по Иркутской области.

Наручники. Преступление. Криминал.
Наручники. Преступление. Криминал.
CC0

Он и посредник проходят фигурантами по делу о взятке в особо крупном размере — 60 млн рублей, говорится сообщении регионального управления СКР.

Следователи располагают информацией, что в апреле чиновник получил через посредника часть взятки в виде денег в сумме 10 млн рублей.

За это он обещал прекратить проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении ряда руководителей коммерческих организаций и не представлять в органы следствия результаты оперативно-розыскной деятельности, пишет «Росбалт».

Фигурантов дела задержали во время оперативных мероприятий СК и ФСБ. Сотрудник ГУФСИН заключен под стражу, а 43-летний посредник отправлен под домашний арест.

Ранее главу омского УМВД задержали за взятку от бизнесмена, которому пообещали покровительство.

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