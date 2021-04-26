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Жизнь

Главу омского УМВД задержали за взятку от бизнесмена, которому пообещали покровительство

В Омске задержали начальника городского УМВД Евгения Быкова, которого заподозрили в получении взятки от бизнесмена в размере 3,5 млн рублей, сообщает СК России.

Задержали главу УМВД по Омску. Евгений Быков.
Задержали главу УМВД по Омску. Евгений Быков.
кадр из видео.

Дело возбудили в отношении Быкова и руководителя структурного подразделения УМВД.

«Получение взятки в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц. Подозреваемым предъявлено обвинение», — рассказали в ведомстве.

По версии следствия, начальник со своим подчиненным получил через посредника более 3,5 млн рублей за «покровительство и попустительство».

После получения денег высокопоставленных полицейских задержали сотрудники ФСБ совместно с оперативниками СБ регионального МВД.

Задержанным грозит от 8 до 15 лет заключения. По решению суда их на два месяца отправили под стражу.

«В случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и привлечены к ответственности в установленном законом порядке», — отметили в областном МВД.

42-летний Быков возглавил УМВД в октябре 2019 года — после того, как его предшественника, Алексея Меркушова, сняли с должности из-за пьяной драки — избил машиниста московского метро.

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