В Сибири над подростком надругались в воспитательной колонии

В Новосибирской воспитательной колонии троих осужденных подозревают в жестоком надругательстве над подростком. Об этом сообщает Mash Siberia.

Известно, что 16-летний парень, которого осудили за разбой, попал в больницу с деревянными щепками в брюшной полости.

Врачи рассказали, что они попали туда из прямой кишки из-за воспаления.

По предварительной информации, на него напали вечером 29 ноября в сушилке. В больницу подросток попал только через четыре дня.

В группу подозреваемых входят: 17-летнего Романа (его осудили по статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кража, грабеж), 18-летнего Владимира (насильственные действия сексуального характера либо в отношении лица младше 14, либо повлекшие гибель) и 18-летнего Александра (разбой группой лиц или с применением оружия).

На данный момент следователи возбудили уголовное дело.

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