В Барнауле сбили маму с ребенком на пешеходном переходе

Авария произошла 5 декабря, на пр. Космонавтов в районе дома №19. В результате женщина с ребенком получили телесные повреждения.

Как сообщает "Инцидент Барнаул", виновником инцидента стал 41-летний мужчина, он управляя автомобилем "Тойота Камри", не уступил пешеходам дорогу, таким образом совершив наезд на мать и ребенка. Они переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Госавтоинспекция г. Барнаула также попросила водителей быть более внимательными в связи с непогодой на улице и образованием гололедицы и снежного наката.

Помимо водителей, госавтоинспекция призвала и пешеходов быть внимательными на дорогах и помнить про тормозной путь автомобиля, особенно на гололедице.

Ранее Госавтоинспекция напоминала об ответственности взрослых при перевозке детей-пассажиров.