5 декабря
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Происшествия

10 работников скорой помощи обвиняют в создании ОПГ

В Кемеровской области 10 работников скорой помощи обвиняют в создании преступного сообщества, сообщает Telegram-канал Baza.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Медработники нелегально «прокапывали» людей, страдающих от алкогольной и наркотической зависимости. И использовали для этого сильнодействующие препараты.

В марте возбуждены дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Впоследствии возбудили еще 40 дел по статьям: производство и сбыт психотропных и наркотических веществ, незаконный сбыт сильнодействующих веществ, подделка документов и незаконная выдача рецептов.

Задержаны два руководителя медцентров. По версии следствия, они координировали действия участников преступного сообщества, указывает gazeta.a42.ru.

Позже задержали восемь фельдшеров скорой помощи.

Накануне возбуждено дело об организации преступного сообщества. Фельдшеры отпущены под подписку о невыезде.

Ранее барнаульцы пожаловались на агрессивных работников скорой помощи.

Очевидцы заметили лежащего без сознания мужчину на ул. 80 Гвардейской Дивизии, 38 и вызвали скорую помощь.

Приехавший на место фельдшер в грубой форме сказал, что его зря побеспокоили.

Вместо того, чтобы донести пострадавшего на носилках, врач потащил его по снегу и несколько раз уронил.

Барнаульцы возмущены грубостью и непрофессионализмом медработника.

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