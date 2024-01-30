В Сибири над женщиной и собакой устроили самосуд

"Инцидент Барнаул" сообщает, что все зашло уже слишком далеко.
Женщина заявила, что соседи переживают после нападения собаки на пенсионерку. Однако хозяйка пса рассказала, что женщина угрожала ей электрошокером, а питбуль решил ее защитить.
После данного происшествия, жительницу Братска караулили возле дома, разбили дверь топором, отбирали собаку силой и отнесли его на мусорку, где жестоко избили.
Кульминацией травли стал инцидент, где двое мужчин избили женщину и собаку в лифте.
В настоящее время правоохранители проводят проверку.
Ранее сообщалось, что сибиряка-вдовца обвинили в издевательствах над восемью детьми.
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