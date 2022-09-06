В Сибири нашли раненую белую медведицу

Белую медведицу в тяжелом состоянии обнаружили в поселке Диксон недалеко от жилых домов. У животного были раны от огнестрельного оружия и ножевые порезы на задних лапах.
Кто напал на медведя — неизвестно.
Для спасения медведицы в Диксон отправились московские специалисты и сотрудники Росприроднадзора. Хищнику оказали первую помощь и транспортировали в Норильск. Медведица в тяжелом состоянии — она обезвожена и у нее отказали конечности. Животное готовятся перевезти в Москву.
«Контроль за популяцией белых медведей находится в ведении федеральных органов, в данном случае Росприроднадзора. Но сейчас речь идет о спасении животного, поэтому мы действуем сообща. Инспекторы помогают нашим московским коллегам в организационных моментах и в случае необходимости обеспечивают сопровождение при транспортировке хищника», — прокомментировал министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых.
Ранее в Красноярском крае нашли белую медведицу, подавившуюся банкой сгущенки. Ее успешно спасли ветеринары.