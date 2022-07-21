Ветеринары спасли сибирскую медведицу, подавившуюся банкой сгущенки

Медведицу нашли в трех километров от аэропорта Диксон. Молодая самка весит 80−90 кг.
«Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена» — написала Светлана Радионова.
Язык животного оказался серьезно изранен — на нем множество порезов. После оказания ветеринарной помощи зверя выпустят в естественную среду обитания и оставят ему запас рыбы.
Ранее сообщалось, что вылет ветеринара из Норильска в красноярский Диксон к белому медведю, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, был задержан из-за непогоды.
Банка настолько измучила зверя, что он подходил к людям и высовывал язык, но никто ему не мог помочь.