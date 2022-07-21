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Происшествия

Ветеринары спасли сибирскую медведицу, подавившуюся банкой сгущенки

Белую медведицу, подавившуюся банкой сгущенки в Красноярском крае, спасли ветеринары. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своем телеграм-канале.

Медведь, подавившийся банкой сгущенки
Медведь, подавившийся банкой сгущенки
t.me/radionovasg

Медведицу нашли в трех километров от аэропорта Диксон. Молодая самка весит 80−90 кг.

«Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена» — написала Светлана Радионова.

Язык животного оказался серьезно изранен — на нем множество порезов. После оказания ветеринарной помощи зверя выпустят в естественную среду обитания и оставят ему запас рыбы.

Ранее сообщалось, что вылет ветеринара из Норильска в красноярский Диксон к белому медведю, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, был задержан из-за непогоды.

Банка настолько измучила зверя, что он подходил к людям и высовывал язык, но никто ему не мог помочь.

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