Ветеринар застрял в аэропорту и не может помочь белому косолапому освободиться от жестянки

Ветеринар не может вылететь из-за непогоды.
Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил все необходимое оборудование и ветпрепараты.
Животное необходимо будет обездвижить, извлечь банку, обработать рану.
Местные жители говорят, что медведь чувствует себя все хуже — он не ел несколько дней, и у него начали трястись задние лапы.
Банка его настолько измучила, что он подходил к людям и высовывал язык, а когда люди видели, что помочь без травм не смогут, хищник спокойно отходил и продолжал скитаться по поселку, пишет bfm.ru. Сейчас точное местоположение животного неизвестно.
Что произошло
Медведь пришел за помощью к людям в красноярский поселок Диксон. Видимо, он хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в банке.