Ветеринар застрял в аэропорту и не может помочь белому косолапому освободиться от жестянки

Вылет ветеринара из Норильска в красноярский Диксон к белому медведю, у которого в пасти застряла банка из-под сгущенки, задерживается из-за непогоды, сообщили РИА Новости в администрации Диксона.

Ветеринар не может вылететь из-за непогоды.

Московский зоопарк направил в Красноярский край ветеринарного врача, подготовил все необходимое оборудование и ветпрепараты.

Животное необходимо будет обездвижить, извлечь банку, обработать рану.

Местные жители говорят, что медведь чувствует себя все хуже — он не ел несколько дней, и у него начали трястись задние лапы.

Банка его настолько измучила, что он подходил к людям и высовывал язык, а когда люди видели, что помочь без травм не смогут, хищник спокойно отходил и продолжал скитаться по поселку, пишет bfm.ru. Сейчас точное местоположение животного неизвестно.

Что произошло

Медведь пришел за помощью к людям в красноярский поселок Диксон. Видимо, он хотел съесть сгущенку, которую забыли рабочие, но его язык застрял в банке.