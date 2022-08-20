В Сибири от удара током погиб 9-летний ребенок, игравший на электроподстанции

По версии следствия, ребенок забрался на крышу электрической подстанции и случайно головой задел провода. Мальчика ударило током.
Прибывшие на место происшествия спасатели спустили его вниз. Признаков жизни он уже не подавал.
Сейчас следователи выясняют организацию, которая устанавливала и обслуживала подстанцию, и были ли соблюдены технические требования при ее установке.
Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 10-летнего ребенка, заступившегося за другого мальчика.