20 августа
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Происшествия

В Сибири от удара током погиб 9-летний ребенок, игравший на электроподстанции

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после обнаружения тела малолетнего мальчика с признаками удара электрическим током, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Кемеровской области.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

По версии следствия, ребенок забрался на крышу электрической подстанции и случайно головой задел провода. Мальчика ударило током.

Прибывшие на место происшествия спасатели спустили его вниз. Признаков жизни он уже не подавал.

Сейчас следователи выясняют организацию, которая устанавливала и обслуживала подстанцию, и были ли соблюдены технические требования при ее установке.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 10-летнего ребенка, заступившегося за другого мальчика.

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