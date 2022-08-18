19 августа
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Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения 10-летнего ребенка, заступившегося за другого мальчика

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил региональному управлению ведомства в Новосибирске возбудить уголовное дело из-за избиения малолетнего мальчика, который пытался защитить другого ребенка. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

По версии следствия, 10-летний мальчик вместе с друзьями был около библиотеки в Октябрьском районе Новосибирска. Там он увидел, как трое парней в возрасте от 13 до 20 лет толкали и задевали мальчика 6−7 лет.

Мальчик решил заступиться за ребенка. После этого один из парней нанес ему несколько ударов по голове, носу и туловищу.

Прибывшие на место происшествия медики увезли его в больницу.

Ребенок получил сотрясение головного мозга. Сейчас он проходит лечение, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее в Барнауле отец после недели побоев приковал ребенка цепью к гире.

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