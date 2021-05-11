В Сибири подросток почти час провисел на скале в ожидании спасателей

9 мая в Красноярске едва не погиб 15-летний подросток, пишет «Комсомольская правда». Парень сорвался со скалы, но смог ухватиться за ее край руками и провисеть так почти час в ожидании спасения.

Как пишет издание, 9 мая подросток возвращался домой, но заблудился и оказался на краю обрыва на скале Красный Гребень. Не успев вовремя остановиться, парень слетел со скалы, однако успел ухватиться руками за ее край.

Молодому человеку даже удалось достать телефон и позвонить спасателям. Из-за горного ландшафта подростка разыскивали на квадроцикле и пешим ходом, и нашли только спустя 50 минут после звонка. Все это время мальчик провисел над обрывом на руках.

После спасения подростка передали родственникам, медицинская помощь ему не потребовалась. Красноярцы уже прозвали парня «человеком-пауком», восхитившись его силой и стойкостью.

Напомним, летом 2020 года в Красноярском крае женщина оступилась на крутом обрыве при попытке сделать селфи, сорвалась с 50-метровой высоты и погибла.