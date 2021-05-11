11 мая 9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

В Сибири подросток почти час провисел на скале в ожидании спасателей

9 мая в Красноярске едва не погиб 15-летний подросток, пишет «Комсомольская правда». Парень сорвался со скалы, но смог ухватиться за ее край руками и провисеть так почти час в ожидании спасения.

Красноярские столбы.
Красноярские столбы.
Из открытых источников.

Как пишет издание, 9 мая подросток возвращался домой, но заблудился и оказался на краю обрыва на скале Красный Гребень. Не успев вовремя остановиться, парень слетел со скалы, однако успел ухватиться руками за ее край.

Молодому человеку даже удалось достать телефон и позвонить спасателям. Из-за горного ландшафта подростка разыскивали на квадроцикле и пешим ходом, и нашли только спустя 50 минут после звонка. Все это время мальчик провисел над обрывом на руках.

После спасения подростка передали родственникам, медицинская помощь ему не потребовалась. Красноярцы уже прозвали парня «человеком-пауком», восхитившись его силой и стойкостью.

Напомним, летом 2020 года в Красноярском крае женщина оступилась на крутом обрыве при попытке сделать селфи, сорвалась с 50-метровой высоты и погибла.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость