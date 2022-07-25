26 июля
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Происшествия

В Сибири погиб мальчик, которого лошадь протащила волоком более километра

В Омской области погиб 14-летний подросток, который верхом на лошади помогал отчиму пасти коров. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Поле. Лошадь.
Поле. Лошадь.
СУ СК России по Омской области

По информации следствия, 22 июля в Черлакском районе Омской области подросток помогал отчиму пасти коров. Однако в некоторый момент лошадь резко ускорилась, а мальчик не удержался в седле. Он упал, но его нога застряла в стремени. В итоге лошадь протащила потерпевшего больше километра. Подросток умер от черепно-мозговой травмы.

Сейчас органы следствия проводят проверку, после которой дадут правовую оценку действия отчима, который позволил сесть в седло мальчику.

Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.

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