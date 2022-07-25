В Сибири погиб мальчик, которого лошадь протащила волоком более километра

По информации следствия, 22 июля в Черлакском районе Омской области подросток помогал отчиму пасти коров. Однако в некоторый момент лошадь резко ускорилась, а мальчик не удержался в седле. Он упал, но его нога застряла в стремени. В итоге лошадь протащила потерпевшего больше километра. Подросток умер от черепно-мозговой травмы.
Сейчас органы следствия проводят проверку, после которой дадут правовую оценку действия отчима, который позволил сесть в седло мальчику.
Ранее в Новосибирске возбудили уголовное дело против местного жителя, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть пострадавшего.