В Сибири пожарных не пустили в кафе потушить пожар

В Иркутске владельцы кафе препятствовали ликвидации пожара в заведении и угрожали пожарным, сообщает региональное МЧС.

Пожар произошел в воскресенье днем, 5 июня, в кафе на улице Софьи Перовской.

«На момент прибытия первых подразделений шел дым из окон второго этажа здания. Однако хозяева кафе не впустили пожарных внутрь для проведения разведки и тушения пожара. Эвакуация посетителей не проводилась», — рассказали в ведомстве.

После длительных переговоров спасателям все-таки удалось попасть в кафе.

В помещении тлел утеплитель в межэтажном перекрытии, но провести контрольное вскрытие перегородки пожарным не позволили.

«В адрес огнеборцев стали поступать различные угрозы, поэтому к месту пожара были вызваны сотрудники полиции. Только после их вмешательства пожарные смогли приступить к работе. По факту случившегося будет проведена проверка и дана правовая оценка действиям владельцев кафе», — отметили в МЧС.

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