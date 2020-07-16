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Происшествия

В Сибири проверят ферму, где сотню коров «напоили удобрениями», но они от этого не выросли

В Омской области проверяют ферму, где произошел массовый падеж скота, сообщает региональная прокуратура.

Коровы. Животноводство.
Коровы. Животноводство.
СС0

Причиной гибели крупного рогатого скота, по предварительным данным, стало «несоблюдение правил обращения с химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве».

«В ходе проверки будет также дана оценка законности действий при применении химических веществ, безопасности обращения с химикатами и утилизации соответствующей тары», — добавили в ведомстве.

Как отмечает «Интерфакс-Сибирь», инцидент произошел 12 июля в СПК деревни Сереброполье.

«На территории СПК возникли какие-то проблемы с водопоем и скотину напоили из бочек из-под удобрений», — поясняет агентство.

Судя по всему, бочки предварительно не промыли. В результате погибли 94 коровы.

Ранее altapress.ru рассказал, как на Алтае из-за засухи по крупицам собирают корма, чтобы зимой сохранить скот. Советуем прочитать, если интересно, каким образом будут спасать животноводство.

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