В Сибири проверят ферму, где сотню коров «напоили удобрениями», но они от этого не выросли

Причиной гибели крупного рогатого скота, по предварительным данным, стало «несоблюдение правил обращения с химическими веществами, используемыми в сельском хозяйстве».
«В ходе проверки будет также дана оценка законности действий при применении химических веществ, безопасности обращения с химикатами и утилизации соответствующей тары», — добавили в ведомстве.
Как отмечает «Интерфакс-Сибирь», инцидент произошел 12 июля в СПК деревни Сереброполье.
«На территории СПК возникли какие-то проблемы с водопоем и скотину напоили из бочек из-под удобрений», — поясняет агентство.
Судя по всему, бочки предварительно не промыли. В результате погибли 94 коровы.
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