В Сибири пьяный подросток на машине родителей повредил 10 автомобилей

Вечером 18 мая подросток стащил ключи от автомобиля у своих родителей и поехал кататься.
Но неопытность вождения и алкогольное опьянение сыграли свою роль: на парковке возле торгового центра подросток повредил около 10 автомобилей и чуть не сбил нескольких человек. После этого он продолжил кататься по ночному городу.
Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили нарушителя в СНТ «Луч», где он, не справившись с управлением, перевернул автомобиль. Молодого человека проверили на алкогольное опьянение, прибор показал 0,50 мг/л выдыхаемого воздуха.
Ранее сообщалось, что ДТП с опрокидыванием произошло в центре Барнаула.
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