В Сибири пьяный подросток на машине родителей повредил 10 автомобилей

В Красноярске подросток, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал виновником массового ДТП на парковке, сообщает Baza.

Вечером 18 мая подросток стащил ключи от автомобиля у своих родителей и поехал кататься.

Но неопытность вождения и алкогольное опьянение сыграли свою роль: на парковке возле торгового центра подросток повредил около 10 автомобилей и чуть не сбил нескольких человек. После этого он продолжил кататься по ночному городу.

Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили нарушителя в СНТ «Луч», где он, не справившись с управлением, перевернул автомобиль. Молодого человека проверили на алкогольное опьянение, прибор показал 0,50 мг/л выдыхаемого воздуха.

Ранее сообщалось, что ДТП с опрокидыванием произошло в центре Барнаула.

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