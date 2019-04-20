Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
20 апреля 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

В Сибири ротвейлер загрыз младенца в кроватке

В Томске месячного ребенка насмерть загрыз ротвейлер, пока мама девочки отвлеклась. В отношении женщины возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Томской области.

Ротвейлер, собака с мячом.
Ротвейлер, собака с мячом.
СС0

33-летняя томичка 13 февраля оставила свою дочку в детской кроватке. В этой же комнате были две собаки — ротвейлер и немецкая овчарка. Когда мама вышла из комнаты, ротвейлер набросился на ребенка и сильно покусал.

По информации «МК», женщина обнаружила дочь всю в крови, лежащую на диване с множественными ранами головы и тела от собачьих зубов.

Девочку увезли в больницу, где она скончалась в реанимации.

Женщину обвиняют по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

После инцидента собаку усыпили, пишет vtomske.ru.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость