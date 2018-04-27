Барнаулец получит компенсацию за то, что его покусала собака

Барнаулец получит 15 тыс. рублей в качестве компенсации за то, что его покусала собака. Животное напало на мужчину, когда он зашел на территорию частного дома.
Как сообщает краевая прокуратура, одна из жительниц частного дома Барнаула содержала свою собаку без привязи. В результате животное покусало случайно зашедшего на территорию земельного участка мужчину. Вред его здоровью оценили как легкий. Пострадавший потребовал от хозяйски собаки компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил его требования.
По закону о содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края, владельцы домашних животных в частном секторе обязаны размещать на заборе предупреждающую надпись о наличии собаки. Животное должно быть привязано. Кроме того, хозяева обязаны пресекать проявление агрессии со стороны своего питомца к другим людям и их имуществу.
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