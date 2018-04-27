Барнаулец получит компенсацию за то, что его покусала собака

Сегодня, 15:00.
Жизнь

Барнаулец получит 15 тыс. рублей в качестве компенсации за то, что его покусала собака. Животное напало на мужчину, когда он зашел на территорию частного дома.

Ротвейлер, собака.
Ротвейлер, собака. Фото: СС0.

Как сообщает краевая прокуратура, одна из жительниц частного дома Барнаула содержала свою собаку без привязи. В результате животное покусало случайно зашедшего на территорию земельного участка мужчину. Вред его здоровью оценили как легкий. Пострадавший потребовал от хозяйски собаки компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Суд полностью удовлетворил его требования.

По закону о содержании и защите домашних животных на территории Алтайского края, владельцы домашних животных в частном секторе обязаны размещать на заборе предупреждающую надпись о наличии собаки. Животное должно быть привязано. Кроме того, хозяева обязаны пресекать проявление агрессии со стороны своего питомца к другим людям и их имуществу.

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