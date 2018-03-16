В новосибирской "Мария-Ра" убили собаку на глазах у посетителей

Очевидец происшествия, Анастасия Лоскутова, рассказала журналисту, что собаку убил разнорабочий. По словам женщины, животное было маленьким, похожим на пуделя. В магазине в это время находилось много людей, среди них были дети.

Анастасия уже шла к выходу из магазина, когда услышала громкий визг. Собака упала возле двери, начала дергаться и визжать. Она умирала на глазах у людей.

Разнорабочий сказал, что ударил собаку мешком картошкой. По словам очевидцев, он ходил с ножницами в руках.

"Охрана смотрела, вроде как, записи видеосъёмки из зала. Они говорят, что он бросил в неё ножницы. Ну, как нужно бросить в животное ножницы, чтобы оно погибло за считанные секунды? <...> Потом он прятался в подсобке и не выходил. Полиция его допрашивала, объяснение с него взяли. Он ещё подписывать не хотел", — сказала Анастасия.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области НГС подтвердили случившееся. По их словам, процессуальное решение пока не принято.