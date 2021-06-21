В Сибири сгорела сельская церковь от удара молнии

В Красноярском крае сгорела деревянная церковь, построенная в 1906 году.

Церковь в селе Большой Балчуг загорелась от удара молнии.

Площадь пожара составила 300 кв. м. Предварительная причина — грозовой разряд.

Пострадавших нет, пишет «Росбалт».

Здание Покровской церкви в Большом Балчуге в 1986 году было признано объектом культурного наследия регионального значения и находилось под государственной охраной.

Ранее в Бийске (Алтайский край) от удара молнии загорелся трамвай. По другой версии, во время движения оборвало контактную сеть и замкнуло — так как крыша была мокрая.