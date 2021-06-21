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Происшествия

В Сибири сгорела сельская церковь от удара молнии

В Красноярском крае сгорела деревянная церковь, построенная в 1906 году.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

Церковь в селе Большой Балчуг загорелась от удара молнии.

Площадь пожара составила 300 кв. м. Предварительная причина — грозовой разряд.

Пострадавших нет, пишет «Росбалт».

Здание Покровской церкви в Большом Балчуге в 1986 году было признано объектом культурного наследия регионального значения и находилось под государственной охраной.

Ранее в Бийске (Алтайский край) от удара молнии загорелся трамвай. По другой версии, во время движения оборвало контактную сеть и замкнуло — так как крыша была мокрая.

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