В Сибири сгорели четыре Дании. Площадь лесных пожаров может установить абсолютный рекорд XXI века

Лесные пожары в Сибири уже охватили площадь в 16,4 млн га. С начала XXI века это второй по масштабам показатель. Судя по темпам распространения огня, в 2021 году может быть установлен новый рекорд, ведь площадь выгоревших лесов уже превосходит размеры Греции и может вместить территорию, равную четырем Даниям. Об этом сообщает интернет-издание «Капитал страны».

Сложившуюся ситуацию специалисты уже называют настоящим бедствием. По информации Greenpeace Russia уже сгорело 164,5 тыс. кв. м «зеленых легких» России. Данный показатель был превышен только в 2013 году. Но при установившейся динамике распространения пожаров, рекорд может быть побит.

Только за последние сутки территория, охваченная пламенем, выросла на 0,4 га. При этом, площадь Москвы составляет 0,26 млн га, а Санкт-Петербурга — 0,14 млн га.

Лесные пожары в Якутии. 14.mchs.gov.ru

Больше всего страдает Якутия. Здесь бушуют 323 пожара. Самый крупный из них распространился на 1,3 млн га. Из-за этого регион стал крупнейшим в мире источником выбросов угарного и углекислого газа.

Смог окутал пространство от Якутска до Новосибирска, а в Красноярске из-за дымовой завесы отменяют до 30 рейсов вдень. Та же ситуация наблюдается в Братске, Иркутске, Чите и Улан-Удэ.

В Красноярском крае под задымление попали 1,4 тыс. населенных пунктов, в Иркутской области — 713. В Якутске пламя угрожает охватить поселки Фрунзе, Тастах, Кебекен и Улы-Сысы.

Лесные пожары и места вырубок в Сибири. greenpeace.ru.

Издание отмечает, что львиную долю пожаров не тушат, так как лес горит в так называемых «зонах контроля». Здесь борьба с огнем считается «экономически нецелесообразной».

Ранее сообщалось: в Greenpeace считают, что большинство лесных пожаров в Сибири возникло на вырубках.