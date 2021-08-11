Greenpeace: большинство лесных пожаров в Сибири возникло на вырубках

В Greenpeace сообщили о большом исследовании пожаров в России, чтобы выяснить реальные причины их возникновения.

Сейчас полевая группа работает в Иркутской области и Красноярском крае.

«Выяснилось, что большинство новых пожаров, по которым еще можно определить, где и как они начались, возникло на вырубках. И это не мифические незаконные рубки „черных лесорубов“, а самые обычные легальные лесозаготовки, где самые обычные рабочие сжигают порубочные остатки», — рассказали экологи.

Они подчеркнули, что лесозаготовителям выгоднее сжечь остатки срубленного леса, чем очищать лесосеку другими способами или перерабатывать эти отходы.

«Жгут с нарушениями — в неподходящее время, не соблюдая правила пожарной безопасности. Пожары часто уходят с лесосек на огромные площади и потом горят до осени», — выяснили эксперты.

Экологи подчеркнули, что можно снизить число возгораний, если усилить контроль со стороны лесной охраны, а если пожары возникли — тушить на ранних стадиях.

По данным Greenpeace, лесные пожары в 2021 году бьют рекорды — второе место с начала века по общей площади, пройденной огнем.

«Крупнее пожары были только в 2012 году, но при нынешней динамике этот рекорд будет побит», — предупредили специалисты.

Только за сутки площадь пожаров увеличилась на 0,4 млн га, а всего с 1 января по 10 августа огонь прошел 16 млн гектаров.

К примеру, площадь самого крупного лесного пожара в Якутии (одного из 323 действующих там сейчас) превысила 1,3 млн гектаров.

Накануне барнаульский единоросс поразмышлял о причинах лесных пожаров, рассказав про «диверсию иностранных спецслужб».