Тысячу красноярских поселений окутал дым от пожаров в Якутии. Ввели режим «черного неба»

В Красноярском крае 954 населенных пункта задымлены из-за лесных пожаров, сообщает « Интерфакс » со ссылкой на региональное МЧС.

«По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 954 населенных пунктах в 41 муниципальном образовании», — рассказали в ведомстве.

Дым распространяется быстро — 7 августа задымление зафиксировали в 392 населенных пунктах на территории 17 районов.

В Красноярске ввели режим «черного неба» — режим неблагоприятных метеоусловий первой степени опасности будет действовать до вечера 10 августа.

В выходные дни дымка от лесных пожаров в Якутии достигла и Хакасии.

В Иркутской области по данным на воскресенье, 8 августа, в зоне задымления находились 438 населенных пунктов в 14 районах.

В понедельник, 9 августа, авиарейсы из Москвы направили в Барнаул из-за невозможности приземлиться в Красноярске, Абакане и Братске.