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Происшествия

В Сибири сгорело предприятие, делавшее портреты Путина

В Иркутске вечером 28 декабря произошел крупный пожар в производственном здании, сообщает региональное МЧС.

Портрет Путина.
Портрет Путина.
livemaster.ru.

Сгорело двухэтажное сооружение с пристроем. Сам пожар произошел в металлокаркасном производственном здании.

«Распространению огня способствовала плотная застройка. Площадь пожара, по предварительной информации, составила около 2 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве.

Как уточняет «Тайга.инфо», в здании находилась компания, специализировавшаяся на выпуске символики разных стран и портретах.

Предприятие делало портреты президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, главы ФСБ, федеральных министров, губернаторов и не только.

Ранее потребовали изъять из Новосибирска мыло «для самых нежных мест» в виде Путина и Сталина.

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