В Сибири сгорело предприятие, делавшее портреты Путина

Сгорело двухэтажное сооружение с пристроем. Сам пожар произошел в металлокаркасном производственном здании.
«Распространению огня способствовала плотная застройка. Площадь пожара, по предварительной информации, составила около 2 тысяч квадратных метров», — рассказали в ведомстве.
Как уточняет «Тайга.инфо», в здании находилась компания, специализировавшаяся на выпуске символики разных стран и портретах.
Предприятие делало портреты президента РФ Владимира Путина, премьер-министра, главы ФСБ, федеральных министров, губернаторов и не только.
Ранее потребовали изъять из Новосибирска мыло «для самых нежных мест» в виде Путина и Сталина.