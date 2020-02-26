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Происшествия

В Сибири школы не стали эвакуировать после угроз о минировании

В Иркутске не стали эвакуировать 13 школ, в которые утром 26 февраля поступили анонимные письма с угрозами жизни детей, сообщает «Интерфакс».

Эвакуация людей из ТРЦ "Воскресенье".
Эвакуация людей из ТРЦ "Воскресенье".
biwork.ru

В мэрии Иркутска заявили, что ситуация находится на особом контроле.

«Эвакуация из школ не проводилась. На место выезжали сотрудники полиции», — рассказали в администрации города.

Ранее в городах Сибири началась очередная волна ложных минирований. Сообщения поступили в школы нескольких регионов СФО и соседних округов.

Письма пришли на электронную почту, при этом их содержание оказалось практически одинаковым, пишет «Тайга.инфо».

В новосибирских школах не найдено взрывных устройств, сообщили в аппарате областной антитеррористической комиссии. Не обнаружили угроз и в учебных заведениях Красноярска.

В этих двух региональных столицах от занятий освободили учеников более 20 школ. Только в Новосибирске эвакуацию объявили как минимум в 15 школах, сообщает паблик «Инцидент Новосибирск».

Полностью прекращены занятия во всех учебных учреждениях в Улан-Удэ, несмотря на то, что угрозы поступили только в несколько школ.

Началась очередная волна минирований с Владивостока, что совпало по времени с антитеррористическими учениями в городе. Сообщения о заложенных взрывных устройствах получили 47 школ Хабаровска.

Массовая эвакуация школ проводится также в Благовещенске, Комсомсомольске-на-Амуре и других городах.

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