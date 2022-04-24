В Сибири школьник нашел два скелета новорожденных детей, когда собирал металлолом

Инцидент произошел в селе Шагалово. Мальчик собирал металлолом, зашел в один из заброшенных домов и увидел кости.

«Предварительно, это доношенные младенцы. Сейчас мы помогаем следователям. Предоставляем списки проживающих, кто приехал в наше село, кто уехал. Я лично просто не могу предположить, кто мог так поступить. Я не помню, чтобы у нас кто-то из женщин недавно вынашивал двойню. А это тяжело скрыть», — рассказала глава администрации Шагаловского сельсовета.

Местные жители тоже не помнят, какие сельчанки ходили беременные, а потом подозрительно остались без ребенка, тем более без двойни.

Останки детей направили на экспертизу.

В правоохранительных органах изданию уточнили, что у следствия есть двое подозреваемых — 27-летняя ранее судимая женщина и 29-летний мужчина, но сейчас неизвестно их местонахождение.

Ранее в Воронежской области мать с братом убили двух детей, потому что они баловались — одного мальчика ударили молотком по голове и утопили в ванне, а второго задушили.