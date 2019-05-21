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Происшествия

В Сибири школьник отравил одноклассников крысиным ядом

20 мая в Новосибирской области ученик второго класса угостил школьников крысиным ядом. Дети массово стали жаловаться на боль в животе и тошноту, пишет kp.ru.

В сельской школе.
В сельской школе.
altapress.ru

Инцидент произошел в школе № 2 в новосибирском райцентре

Сначала взрослые предположили, что дети могли отравиться несвежими продуктами в столовой, однако позднее выяснилось, что второклассник принес таблетки с крысиным ядом и стал угощать друзей — яд был в гранулах.

По словам местных жителей, восемь детей его точно попробовали. После того как они почувствовали себя плохо, на промывание желудка отправили весь класс. Яд был завернут в фантик от конфеты. В общей сложности мальчик «угостил» 15 одноклассников.

«Несовершеннолетним была своевременно оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. На место происшествия прибыла следственная группа, которую возглавил руководитель территориального следственного отдела. В настоящее время выполняются неотложные первоначальные проверочные мероприятия, опрашиваются очевидцы, устанавливается какое вещество употребили дети и кто был ответственным за его хранение», — сообщил представитель регионального СКР Михаил Третьяков, пишет ndn.info.

Крысиный яд в таблетках делится на несколько групп. Каким именно крысином ядом отравились школьники в Чанах предстоит выяснить следствию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле осуждена воспитательница за отравление детей крысиным ядом. Женщина самостоятельно провела дератизационные мероприятия — положила под кровати приманку в виде зерен, обработанных высокотоксичным средством, предназначеным для уничтожения грызунов.

И два четырехлетних воспитанника употребили яд. С признаками отравления дети были госпитализированы, в больнице им оказали своевременная медицинская помощь.

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