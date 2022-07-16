В Сибири УАЗ протаранил скорую помощь, пострадали семь человек

Авария произошла в городе Тара.
На перекрестке 72-летний водитель «буханки» не уступил дорогу медицинскому автомобилю со спецсигналами, который вез в больницу годовалого ребенка.
В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю, двум фельдшерам и медсестре, ехавшим в «скорой», а также водителю и пассажиру врезавшегося в нее УАЗа. Четверо из них доставлены в больницу, пишет Газета.Ru.
По предварительным данным, водитель «буханки» двигался на разрешающий сигнал светофора, однако не уступил дорогу машине со спецсигналами.
В апреле водитель иномарки не уступил дорогу скорой помощи, пострадали четыре человека.