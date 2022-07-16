16 июля
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Происшествия

В Сибири УАЗ протаранил скорую помощь, пострадали семь человек

В результате столкновения фургона УАЗ и автомобиля скорой помощи в Омской области пострадали семь человек, включая годовалого ребенка, сообщает ТАСС.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Авария произошла в городе Тара.

На перекрестке 72-летний водитель «буханки» не уступил дорогу медицинскому автомобилю со спецсигналами, который вез в больницу годовалого ребенка.

В результате ДТП медицинская помощь потребовалась водителю, двум фельдшерам и медсестре, ехавшим в «скорой», а также водителю и пассажиру врезавшегося в нее УАЗа. Четверо из них доставлены в больницу, пишет Газета.Ru.

По предварительным данным, водитель «буханки» двигался на разрешающий сигнал светофора, однако не уступил дорогу машине со спецсигналами.

В апреле водитель иномарки не уступил дорогу скорой помощи, пострадали четыре человека.

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