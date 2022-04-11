Водитель иномарки не уступил дорогу скорой помощи, пострадали четыре человека

Четыре человека, среди которых двое медиков, пострадали в результате столкновения легкового автомобиля и кареты «скорой» помощи в Беловском округе Кемеровской области, сообщает «Интерфакс».

ДТП произошло накануне на 36 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий — Междуреченск».

«В результате аварии травмы различной степени тяжести получили водители обоих транспортных средств. Кроме того, медицинская помощь потребовалась 45-летнему фельдшеру и 51-летней медсестре скорой», — говорится в сообщении регионального главка МВД.

Водитель «Kia K5» ехал на разрешающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу спешившему на вызов автомобилю скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, в результате чего произошло столкновение с автомобилем «ГАЗель NEXT».

В феврале в Алтайском крае медики на скорой пострадали в ДТП.